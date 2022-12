Catherine Moureaux demande un plan d'accueil migratoire fédéral : “À Uccle, bizarrement, aucun centre Fedasil”

Voilà maintenant un an que le bras de fer a commencé entre la bourgmestre socialiste de Molenbeek, Catherine Moureaux, et le Secrétariat d’État à l’Asile et l’immigration, incarné d’abord par Sammy Mahdi (CD&V), aujourd’hui par Nicole De Moor (CD&V). Le dossier du home Sebrechts n’est qu’une partie visible de l’iceberg de la bataille entre celle qui occupe le bureau ovale de la place communale et les membres de la Vivaldi. D’ailleurs, elle regrette un traitement médiatique et politique de l’accueil migratoire à Molenbeek “”, invite...