Suite à une altercation, un client a donné plusieurs coups de couteau à un autre consommateur. La victime a été grièvement blessée et l’auteur a pris la fuite immédiatement après les faits.

L’auteur est âgé entre 30 et 45 ans. Il mesure entre 1,75 m et 1,85 m et est de corpulence forte. Il a le teint mat et de courts cheveux noirs. Au moment des faits, il portait un pantalon en jeans bleu délavé, un pull à motifs floraux noirs et blancs et des chaussures noires.

La police appelle à témoins. Si vous Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, elle vous invite à prendre contact avec elle via email : avisderecherche@police.belgium.eu ou via le numéro gratuit 0800 30 300. La discrétion est assurée.