Au total, 176,5 de ces 415 millions financeront le personnel, soit 22 millions que cette année, révèle Bruzz, qui informe aussi d'un passage de 5 à 40 millions pour les charges de fonctionnement. La dotation communale, elle, passe de 82 à 90 millions.

L'augmentation du personnel est due à l'indexation prévue en février 2023, et celle du budget global est naturellement liée à l'explosion des prix de l'énergie qui impacte plus fortement le public du CPAS et une augmentation du nombre de demandes.

Une augmentation les travailleurs en grève ces dernières semaines espèrent probablement qu'elle facilitera les frais de fonctionnement.