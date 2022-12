À l’approche de l’hiver, les structures d’aides aux sans-abri redoutent les factures d’énergie

Umengo, l’app de rencontre des amoureux du bénévolat

86 % des Belges souhaiteraient devenir bénévoles. Mais vers qui se tourner ? Et comment calibrer ses heures offertes avec sa vie professionnelle et familiale, ses aspirations et ses expertises ? Pour ne pas vous retrouver les mains dans la terre si votre truc, c’est le clavier, trouvez la mission de vos rêves sur Umengo. Ce 5 décembre, journée mondiale du bénévolat, on rencontre le fondateur de cette app de rencontre des amoureux de la générosité.