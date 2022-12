Plan de répartition fédérale de l’accueil migratoire : Dilliès répond à Moureaux, “ce n’est pas ma faute si Uccle n’est pas baxterisé aux subsides”

Le libéral le soutient, Uccle fait sa part en termes d’accueil des demandeurs d’asile, “et nous avons été les premiers sur les Initiatives Locales d’Accueil (ILA), 20 % de notre budget est consacré aux CPAS, […] on s’est toujours montré ouverts et solidaires.”

Sur le fond (car c’est finalement cela qui compte), Boris Dilliès n’a “pas d’opposition de principe” à l’idée soutenue par Catherine Moureaux d’instaurer un plan fédéral de l’accueil migratoire. En revanche, et pour rappel, la Secrétaire d’Etat Nicole de Moor (CD&V) y est, elle, clairement opposée.