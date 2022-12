Rennes, sapins, patins et cadeaux : Père Noël s’invite à Mini-Europe

Illuminations, tapis de neige, marchés de Noël, patinoires, sapins garnis et montagnes de cadeaux s'invitent dans les maquettes à Mini-Europe jusqu'au 8 janvier 2023. ©Mini-Europe

Comme les lutins du Père Noël, les travailleurs des ateliers de Mini-Europe se sont affairés pour concevoir et peindre des centaines de petites figurines qui prennent place dans ses capitales miniatures. On y croise ainsi des scènes dignes de Dickens, des grillades de marshmallows, des crèches, des aubettes aux spécialités réconfortantes et même une piste de ski. Les marchés de Noël s’installent, comme les patinoires. Devant les emblématiques bâtiments se dressent aussi des sapins colorés. Dont celui de la Grand-Place de Bruxelles, évidemment. Et en soirée, les détails des maquettes s’illuminent dans la nuit.

Outre des bonshommes de neige, il semble que l’aéroport accueille un pensionnaire insolite prêt à en décoller… Que les habitants des 19 communes comme de la périphérie se rassurent : il vole au naturel, garanti sans tapage nocturne.

+“Christmas@Mini-Europe”, du 10 décembre 2022 au 8 janvier 2023 à Mini-Europe, 17,30€/12,30€ en dessous de 12 ans.