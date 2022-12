Au parlement bruxellois, débats chiffrés sur la consommation de crack : “les centres ne mettent pas suffisamment l’accent sur la désintoxication”

CD&V et MR s’inquiètent de l’augmentation de la consommation de crack dans l’espace public bruxellois.

Depuis plusieurs années, les courbes de consommation d’héroïne et de cocaïne sont amenées à s’inverser à Bruxelles. La première substance est de moins en moins consommée, alors que la seconde (sous forme de cocaïne ou de crack) croit plus vite. L’ASBL Transit – choisie par la Région pour les problèmes de prévention et d’accueil en matière de...