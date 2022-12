L’ancien garage Cousin de Saint-Gilles, actuel Brico, s’avance vers une troisième vie… et garde sa façade

Les Saint-gillois bricoleurs connaissent bien les lieux. L’ancien garage Cousin, chaussée de Charleroi n° 233-239, accueille aujourd’hui le magasin Brico. Les rayonnages de peintures, luminaires et outils pourraient bientôt voir débarquer de nouveaux voisins. Le promoteur Koramic entend développer le site qui court jusqu’en intérieur d’îlot (notamment avec le parking) et rejoint la rue Moris au niveau du numéro 14 et du 24 au 30.