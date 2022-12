Bruxelles interdit les feux d'artifice dans l'espace public durant les fêtes

Selon le socialiste, il s'agit d'une mesure souhaitée par les zones de police. "Nous le faisons à la demande des zones de police, oui. En termes de tranquillité dans l'espace public. Compte tenu aussi des derniers événements que nous avons vécus en marge des matchs de football à la Coupe du Monde, les zones ont considéré qu'il valait mieux interdire de manière claire et précise les feux d'artifice à l'échelle de la Région bruxelloise. Et c'est évidemment à ce moment-là que j'interviens", confie Rudi Vervoort à L'Avenir, La DH et LN24. "Vu la présence d'alcool lors des fêtes populaires comme les réveillons, il s'agit d'une mesure à ajouter à des dispositifs importants que nous établissons en amont".

Rudi Vervoort en profite pour revenir sur la suggestion du MR de classer l'usage de feux d'artifice dans l'espace public comme une infraction. "Les mesures doivent être proportionnelles. Parce qu'une telle catégorisation, bonne chance pour que ça soit poursuivi. Et dès lors, ça serait contre-productif", glisse le Ministre-président. Qui ajoute que la mesure tient aussi au bien-être animal puisqu'on sait que les bruits de pétards et autres engins pyrotechniques peuvent fortement perturber le comportement des animaux.

Par ailleurs, rien ne filtre encore du côté de la Ville de Bruxelles concernant l'organisation du grand feu d'artifice du 31 décembre.