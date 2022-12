Rudi Vervoort refait le match des émeutes: "Je ne suis pas le shérif de Bruxelles"

Sous le feu des critiques après les émeutes entourant les matchs du Maroc, Rudi Vervoort insiste : “Je ne suis pas le shérif de Bruxelles”. Après “les déclarations à l’emporte-pièce” et “le bla-bla” du MR, le Ministre-président bruxellois (PS) chausse ses gants de gardien de but pour défendre le travail sécuritaire régional. “Oui, on était préparé. Les choix tactiques étaient judicieux”. Quant à l’idée de couper les allocs aux familles des casseurs où les critiques sur l’échec de l’intégration, le premier bruxellois tacle : “On ne chasse pas les mouches au bazooka”. Avec la Haut fonctionnaire Sophie Lavaux, Vervoort refait le match en exclu pour L’Avenir, La DH et LN24.