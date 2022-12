1 420 postes de travail, 1 870 employés, 8 étages, nouvelle salle du conseil, etc. Brucity ouvre ses portes lundi (PHOTOS ET VIDÉOS)

Brucity, le nouveau centre administratif de la Ville de Bruxelles. ©Geoffroy Coomans de Brachène

Ce bâtiment passif accueillera les 1 870 employés communaux. Plusieurs services actuellement décentralisés ont émigré rue des Halles. Au total, 1 420 postes de travail ont été créés. “Avec le télétravail, les maladies, etc., tout le monde aura de la place”, explique le secrétaire communal en charge du déménagement Luc Symoens. “Nous avons commencé à déménager le 11 novembre. Le bâtiment est rempli à 80 %.” Meubles, chaises, tables, salles de réunion, etc. Tout est déjà en place. “Ce week-end est consacré à la mise en ordre informatique, au ticketing, etc. Le personnel teste le système pour être 100 % opérationnels lundi.” Concrètement, l’ensemble des services au citoyen se dispensent au rez-de-chaussée.

Le premier conseil communal dans la nouvelle salle au mois de janvier

Les bourgmestre et échevins ainsi que leurs cabinets déménageront eux aussi rue des Halles. Ils siégeront au 6e étage tandis que le 8e étage accueille la salle du conseil. “Les bourgmestres et échevins garderont leur bureau de l’hôtel de ville de la Grand-Place mais, au quotidien, ils travailleront dans le nouveau bâtiment”, poursuit Luc Symoens. Les conseils communaux se dérouleront également dans le nouveau bâtiment.

La salle historique de l’hôtel de ville ne sera donc plus utilisée. “L’objectif est d’organiser le 1er conseil communal de l’année 2023 – celui du 16 janvier – dans le nouveau bâtiment. La salle est bien plus moderne, pratique.” L’historique hôtel de ville de la Grand-Place ne sera pas délaissé pour autant. Les mariages y seront toujours organisés de même que toutes les cérémonies protocolaires. Et elles sont nombreuses.

Un coût de 150 millions d’euros

L’ancien centre administratif changera quant à lui rapidement de visage. Son propriétaire Whitewood Immobel procédera au démantèlement de la structure dès le mois de janvier. À terme, il accueillera un hôtel, des bureaux et des logements.

Le coût de construction du Brucity atteint 150 millions d’euros, pour un budget initial de 130 millions d’euros, rappelle le secrétaire communal. Comme La DH l’expliquait en 2016, l’ensemble s’est négocié 4.000 €/m2 avec le propriétaire-constructeur AG Real Estate. La formule choisie par la Ville a été la location à long terme, soit 30 ans, avec option d’achat. En comptant que le bâtiment a une superficie de 37.000 m2 (hors parking souterrain de 450 places), il faudra à la Ville débourser 148 millions d’euros sur 30 ans. Ceci en 2016. Le coût total du bâtiment ainsi que celui du déménagement n’est pas clairement défini. Selon le MR, l’aménagement du bâtiment et le déménagement auraient coûté 40 millions d’euros. L’achat du terrain a également coûté 40 millions d’euros.