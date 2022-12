Des décorations pour les fêtes de fin d’année offertes par Anderlecht aux commerçants

Ce week-end à Bruxelles, les robots tiennent la chandelle à James Bond

Noël approche et on vous a repéré les marchés traditionnels ou plus alternatifs de ce week-end à Bruxelles. Où s’ouvre l’une des expos événement de l’hiver puisque James Bond y déboule dans ses bolides mythiques. Une sortie doudou ? Emmenez vos kets voir un joli film. Et puis on vous envoie en famille dans deux lieux en dehors des autoroutes culturelles pour ouvrir grand les mirettes…