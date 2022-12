14 millions d'euros : La Région bruxelloise soutient les communes de la capitale face à l'inflation

Ce montant constitue "un effort budgétaire conséquent pour la Région mais nécessaire en ces temps compliqués" marqués par un niveau élevé d'inflation et des montants exponentiels sur les factures d'énergie, a précisé le ministre.

"Le Bureau du Plan prévoit un taux d'inflation annuel de 9,3%. Il est donc de notre devoir de soutenir le plus possible les pouvoirs locaux. Cette mesure est exceptionnelle et temporaire", a-t-il ajouté.