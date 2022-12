“C’est un habitant du quartier de la Porte de Namur qui avait alerté la police sur le fait qu’une violation de domicile était en cours. Une patrouille s’était rendue sur les lieux et avait trouvé le résident ligoté et ensanglanté”, rappelle la zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles.

Un premier suspect avait été arrêté dans la cave. Après une courte poursuite dans le quartier, un deuxième suspect avait également été arrêté. Ce dernier était en possession d’une montre de luxe, de 2 200 euros, d’une pièce d’or, d’un smartphone et de clés de voiture. Son binôme avait également sur lui des clés de voiture, un tournevis et 405 euros. Un coffre-fort vide et une arme à feu avaient été trouvés dans le couloir de l’appartement.

Dans l’appartement même, il y avait un couteau, une hache et une deuxième arme à feu. La victime avait reçu plusieurs coups avec cette arme à feu.

Suite à son enquête, la police a compris qu’un des auteurs s’était introduit dans la même résidence quelques mois auparavant. Il a été reconnu grâce aux images de la caméra. Des recherches ADN ont également montré qu’il était impliqué dans un cambriolage à Meise, durant lequel un coffre-fort contenant entre autres des armes à feu avait été vidé. Son compagnon avait quant à lui déjà été condamné par le passé pour des vols, entre autres.