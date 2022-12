Le feu d'artifice du Nouvel an de retour à Bruxelles après deux ans d'absence

Le traditionnel feu d'artifice du réveillon du Nouvel An est de retour à Bruxelles après deux années d'interruption dues à la pandémie de covid-19, a annoncé la Ville de Bruxelles. De plus, ce feu d'artifice reviendra dans le centre de la ville. Le passage de 2022 à 2023 sera de nouveau célébré à Bruxelles avec beaucoup d'animation et un spectacle haut en couleurs sur les douze coups de minuit. Cette année, le feu d'artifice sera tiré depuis la place des Palais.