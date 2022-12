Meurtre d’Omar : “une plaie mortelle, en région thoracique, de 14,5 centimètres”

”Le décès d’Omar Benledda est la conséquence de plaies déterminées par un coup par instrument tranchant et piquant”, a déclaré l’expert légiste, mardi, devant la cour d’assises de Bruxelles. “Ce coup impliquait une pénétration unique de la lame et une réintroduction de celle-ci, après son retrait partiel”, a-t-il précisé. Salim El Messaoudi, un homme de 43 ans, est accusé d’avoir commis un meurtre sur Omar Benledda, en le poignardant dans le thorax, le 5 décembre 2020 vers 19h30, à Molenbeek-Saint-Jean. Le médecin légiste a déclaré que la plaie mortelle, en région thoracique, était de 14,5 centimètres. “Le couteau a été réintroduit au travers de cette même plaie externe pour déterminer un second trajet de section, impliquant une légère modification de l’orientation de la lame entre ces deux pénétrations”, a-t-il expliqué.