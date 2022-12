Molenbeek propose un lieu d’hébergement provisoire aux réfugiés afghans dormant sous tente

50 Afghans dorment sous tente face au Petit Château. La commune de Molenbeek leur a trouvé un logement temporaire. ©SYLVAIN ANCIAUX

La bourgmestre de la commune est venue mardi sur place pour proposer à ces réfugiés, un hébergement temporaire dans une salle de sport destinée aux enfants, mais inutilisée actuellement, même si “ce n’est pas la tâche de la commune qui se substitue de manière évidente à l’État fédéral”.

Une dizaine de personnes ont accepté la proposition et ont embarqué dans le bus que la commune avait dépêché. Le groupe majoritaire des autres a refusé la proposition, craignant, selon la bourgmestre, que leur dossier recule à l’Office des Étrangers, et estimant, à l’inverse, qu’ils ont plus de chances de voir leur dossier enfin examiné, en restant sur place.

”Je respecte leur combat. Je m’inquiète par contre énormément pour leur santé, en cette période de grand froid. Je mets tout en œuvre pour qu’il puisse y avoir action humanitaire vis-à-vis d’eux”, a commenté Catherine Moureaux, interrogée par Belga, à ce propos.