Une maison ravagée par le feu avenue du Cimetière

Cette nuit vers 2h30, une maison de l'avenue du Cimetière, à Ganshoren, a pris feu. Le rez-de-chaussée et la cage d’escalier ont été ravagés par le feu. L’incendie s’était également propagé à la voiture garée dans le garage via une ouverture percée, d’une façon peu orthodoxe, dans le mur porteur entre le garage et le living.