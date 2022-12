Inquiets de voir leur procédure oubliée, les Afghans qui dorment devant le Petit Château refusent la solution d’accueil proposée par Molenbeek

Le secrétariat d’État à l’Asile et la Migration d’un côté et la commune de Molenbeek de l’autre se renvoient la responsabilité des demandeurs d’asile actuellement sans-abri à Bruxelles et Molenbeek. Parmi ces derniers, certains dorment toujours dans la rue en face du Petit-Château. Ils refusent de se rendre dans le centre d’accueil supplémentaire qui vient d’ouvrir. Le froid polaire qui sévit actuellement en Belgique met leur vie en péril.