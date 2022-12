Crise énergétique : les Bruxellois n'ont plus besoin d’être mis en demeure pour bénéficier du statut de client protégé

4 500 ménages bruxellois bénéficient du statut de client protégé

Ce statut permet à un ménage confronté à une procédure de récupération de créances, auprès de son fournisseur commercial de basculer chez le fournisseur de dernier ressort, Sibelga, et, surtout de bénéficier du tarif social maximum cinq ans. Fin mars de cette année, le gouvernement bruxellois avait rendu l’accès automatique à ce statut et a élargi les conditions d’octroi en relevant les plafonds de revenus.

Malgré tout, pour en bénéficier, il fallait déjà avoir reçu une mise en demeure de son fournisseur, afficher une dette de plus de 250 euros et ne plus payer sa facture depuis trois mois. Il fallait enfin bénéficier du tarif social spécifique fédéral ou du statut BIM. Malgré les nouveaux plafonds proposés par le gouvernement bruxellois, qui visent les classes moyennes inférieures, la mesure semblait rater sa cible. Depuis le relèvement du plafond, seuls 2 400 nouveaux ménages en avaient bénéficié début septembre selon les chiffres fournis par le régulateur bruxellois Brugel, qui estime pourtant à 67 500 le nombre de ménages bénéficiant du tarif social spécifique (TSS, Fédéral) et 79 500 sous statut BIM, sur les 530 000 ménages que compte la région capitale. Au mois de décembre, 4 500 ménages bruxellois bénéficient du statut de client protégé, confirme le cabinet d’Alain Maron.

3 000 euros de différence pour le gaz

Bénéficier de ce statut permet de grosses économies sur la facture énergétique des ménages bruxellois mais aussi ferait économiser pas mal d’argent aux fournisseurs, pris par les procédures judiciaires et les arriérés de paiement. Selon Brugel, le régulateur bruxellois en matière d’eau, de gaz et d’électricité, un client protégé voit sa facture d’électricité diminuer de moitié et sa facture de gaz diminuer de 60 à 70 %.

Aux tarifs actuels, la différence de prix entre un client au statut protégé et un client bénéficiant d’un abonnement par défaut flirte avec les 3 000 euros par an pour le gaz et dépasse les 700 euros pour l’électricité. En octobre 2021, la différence entre les deux types de clients atteignait 800 euros pour les deux fluides. En novembre 2021, Brugel a mené une étude sur l’automatisation de l’octroi du statut du client protégé aux bénéficiaires du tarif social et aux BIM. Le régulateur estimait que le gain pour les fournisseurs oscillerait entre 3,8 et 4,8 millions d’euros par an, les frais de justice évités se monteraient à entre 600 000 et 800 000 euros par an.