Dites 33 ! Livres, jeux, bières et même… planches à pain et sauces piquantes : voilà nos idées cadeaux 100 % brusseleirs

Tram, planche à pain, carte et… vélo : insolites cadeaux brusseleirs

À tout seigneur tout honneur : la STIB propose un magnifique tram en Lego que tout ket rêve de construire et de piloter ensuite sur le tapis du salon (119€ quand même). Ses 378 briques sont en édition ultra-limitée : 400 exemplaires seulement. Super fun aussi : le classique 1000 Bornes des familles revu en version métro, tram et bus bruxellois (24,50€). Un investissement sans risque : la STIB a parcouru 50 millions de km en 2021…

Au rayon insolite encore, aidez les militants de Pool is Cool à faire nager Bruxelles en finançant leurs géniales réalisations via l’achat de t-shirts, sweats, casquettes, mais aussi posters et essuies (de 30 à 60€). C’est urgent : leur indispensable piscine à Anderlecht a été vandalisée. En plus de la bonne action, vous serez cool, hiver comme été, en doudoune comme en slashs.

La STIB, l'ARAU ou Pool is Cool et Créons ont des cadeaux insolites pour vos proches. ©DR

On adore par ailleurs la magnifique carte que l’ARAU réédite pour ses 50 ans. D’une taille de 150 sur 140cm, cette vue aérienne du Pentagone de 1987 (20€) préfigure Google Earth avec le découpage axonométrique des bâtiments. Dont certains sont aujourd’hui évanouis. Sachez-le : une version gratuite de 57 sur 73cm est disponible dans les bureaux de l’ARAU. En bonus, ajoutez-y une carte de 3 itinéraires à la rencontre d’Horta (2€) ou bien un bon cadeau pour une des prochaines visites de l’atelier.

Assiette à soupe, bols à céréales, tasses à café, théière, planche à pain… : ringard ? Peut-être pas si le mystérieux street-artiste Créons (ou serait-ce le collectif Les Crayons ?) les customise. Vous retrouverez la mine gantée de blanc sur ces ustensiles où on apprécie le clin d’œil parodique à la porcelaine bleue de Delft. On aime aussi la BD “L’Autre Part” (qui n’est pas neuve mais et alors ?), les impressions qui en proviennent et les figurines du crayon, à dénicher au pop-up store de Saint-Gilles d’ici Noël.

Si vous disposez d’un plus gros budget, l’objet tendance de 2022-2023 reste évidemment le vélo. Dans sa belle robe jaune, le Sugg est le dernier né des ateliers bruxellois, conçu à Bruxelles, pour Bruxelles. Cette vision compacte mais non pliable du deux-roues urbain s’appelle Compacto et coûte 1210€. À ce prix-là, pas de batterie mais de minuscules roues qui se logent dans le tram si la grimpette se fait trop raide.

Des pages et des pages sur et depuis Bruxelles

Il s’écrit chaque année des pages et des pages sur et depuis Bruxelles. Difficile de faire son choix. En panne d’inspiration ? Vous n’êtes pas les seuls. Même Franquin, ce génie, ramait parfois. D’où ses “Bons pour” (21€) qu’il dessinait pour ses proches. Malin : en offrant ce livre, pas besoin de “bon pour”.

Quoi de plus évident que le prix Manneken Pis pour taper juste et local ? En 2022, il a été décerné à “Célestine”, de Sophie Wouters. Un premier roman qu’Amélie Nothomb dit avoir dévoré en une nuit blanche. Et qui l’a “bouleversée”. Plus sombre, “Mourir la Nuit”, la plongée d’Anne-Cécile Huwart dans les bas-fonds de Bruxelles aux côté de la crim, est paru en Poche (9€). Aux poètes, nostalgiques, rêveurs, mais aussi les lecteurs aimantés par les marges et les allergiques à la gentrification, on conseille le tout récent “Marolles, la cour des chats” (18€) de Véronique Bergen.

12 livres pour tous les âges et tous les profils, mais 100% bruxellois. ©DR

Au passionné d’histoire, c’est “Les Disparus de Gatti de Gamond” (28€) que vous devez offrir. Plutôt que les chars embourbés de l’Ardenne, le lecteur y découvre avec effroi l’histoire d’un ancien pensionnat de Woluwe. Au cours de sa très sérieuse enquête (800 pages !), Frédéric Dambreville dévoile comment sa maison a été le lieu d’une rafle précipitant des juifs vers l’enfer d’Auschwitz-Birkenau. Glaçant. Moins polémique mais tout aussi enrichissant pour l’histoire de Bruxelles : “Galeries Royales (Saint-Hubert), Stars des Galeries, Galeries des Stars” où Paul Grosjean retrace l’histoire de ce patrimoine voulu par Léopold Ier et où sont passés Baudelaire, Hugo ou les cyclistes du Tour de France. De l’autre côté de la Grand-Place, un autre édifice est fêté : l’Amigo, né il y a 500 ans sous les traits d’une… prison. Avant les stars et les chefs d’État, Vidocq, Verlaine ou Marx y passent quelque temps à l’ombre. “L’Amigo et Bruxelles, d’une prison à un hôtel mythique”, ouvrage de Benoit Vandevelde, vous en apprendra plus sur la bâtisse où séjournent depuis le Moyen Âge vagabonds et hérétiques.

La nature en ville est à la mode. Alors pour savoir que faire des plantes sauvages de nos parcs et jardins et ne surtout plus les appeler “mauvaises herbes”, on dévore le magnifique livre du mag en ligne Dot To Dot : “Sur la piste des herbes sauvages” (17€). Pour se retrouver nez à nez avec renards, faucons, chouette, perruches, mésanges, cigognes ou écureuil de Bruxelles, le beau livre “Coexistence” du Youtubeur nature Thomas Jean (La Minute Sauvage) se sentira comme chez lui sous les branches de votre épicéa de salon (38€). Sachez que le photographe vend aussi les tirages de son expo, format 120x80 ou 60x90 via Facebook.

Et rayon bouquins jeunesse, ça déborde. Le jeu de mot est facile mais “Hekla et Laki” est une véritable pépite. Et pour cause : le très bel album de Marine Schneider paru en novembre a remporté la Pépite d’Or du Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil. Soit peu ou prou le Goncourt du genre. Vos enfants vous en diront des nouvelles (à moins que vous ne le découpiez pour en afficher les magnifiques paysages sur vos murs). Jeunesse toujours : le cherche-et-trouve Renée ravira les plus petits comme les fans de Bruxelles. L’héroïne imaginée par le dessinateur Pieter De Poortere est nommée en hommage à Magritte. Car c’est dans Bruxelles qu’elle gambade, des Marolles au Palais de Justice en passant par les musées des dinos ou de la BD, la Grand-Place ou le Cinquantenaire. Entre trams et immeubles art nouveau, vos enfants devront aussi retrouver Eddy Merckx, Manneken Pis, Toots, Kompany, Mathilde, Quick et Flupke…. Hypnotique. Pour les plus grands, on vous conseille “Magda, cuisinière intergalactique”, cocktail BD entre Le Meilleur Pâtissier et Hunger Games, épicé de Miyazaki. C’est la paire Nicolas Wouters (scénar) et Mathilde Van Gheluwe (dessin) qui mitonne ce récit où une petite cuisinière participe au concours de cuisine végétarien intergalactique et, en Greta Thunberg de SF, devra déjouer les complots des puissants. Déjanté et d’actualité.

Pour les gourmands : bière, vin, chocolat et sauce piquante

Bruxelles régale. On le sait. Chocolats, bières et tables de fête font bon ménage. Les brasseries de la capitale savent ce qui plait en fin d’année. Et ont lancé des brassins saisonniers. Le Brussels Beer Project propose Black Hole, un stout aux fraises et à la gaufre relevé de sirop d’érable. Y a pas plus brusseleir ! Du côté de La Source, le stout hivernal Primitive 041 se décline aux épices spéculoos. À L’Ermitage, on prend le contre-pied des brunes de fin d’année avec la désormais annuelle Sour Before Christmas, claire, acide et légère. Mais la trouvaille ultime, c’est sans doute l’édition extra-limitée de la gueuze aux raisins vieillie par 3 Fonteinen pour la sortie de “Pourriture Noble”, dernier album de Zwangere Guy. Il n’y en a que 600. Si vous la trouvez, ne tergiversez pas. Enfin, on fera tinter son verre à champ' avec le pétillant Effervescence au Palais 2020 (24€) produit à Laeken dans les chais de Gudule. Qui propose aussi un coffret festif avec deux grands vins blanc et rouge (146€). Santeï !

Pour les gourmands, trouver le cadeau parfait reste facile à Bruxelles. ©DR

Aux gourmands et gourmets, on conseille aussi une virée chez Buddy Buddy. Les meilleures pâtes à tartiner de Bruxelles (dont deux versions hiver aux amandes relevées de cannelle, inspirées des cinnamon rolls) s’y glissent dans un coffret branché qui claquera autant qu’il ravira les papilles (39€). À réserver aux esthètes : dans un carton orné du Pentagone, la tablette collaborative entre les chocolatiers de Mike&Becky et le torréfacteur Wide Awake. Un chocolat au lait infusé de café éthiopien qui laissera sa trace sur les lèvres comme le macchiato dont il s’inspire (8€). Plus sucré : le pack Noël des confiseurs Papabubble qui mélangent les saveurs pomme, raisin, passion et framboise en customisant leurs bonbons artisanaux de motifs de rennes, sapins, houx et étoiles. Disponibles aussi dans des boules transparentes à accrocher au sapin. Mignon. Enfin, pour épicer tout ça, on assaisonne avec les sauces piquantes Swet. Aux poires, bières, mangues, kimchi, miso, poivre et bien sûr piments les plus diaboliques : ces toutes petites productions à s’arracher le palais sont toutes mitonnées à Bruxelles avec des ingrédients de saison. Sous le sapin, optez pour le pack “Torture Box” (111€) : attention à ne pas faire flamber le résineux.

Et puis, pour garnir la bibliothèque de la cuisine et apporter chez vous et vos proches un peu de l’expertise gastronomique bruxelloise, inspirez-vous des recettes street-food du Wolf. 192 pages et 53 recettes (une par semaine !) de 17 restos, soit les plats signatures des adresses cools de la halle à manger (23€). Street-food toujours mais du pourtour méditerranéen avec la pétillante Simona El-Harar. Babka, brick, beignets, glace à la grenade, houmous : la cheffe israélienne du Kitchen 151 dévoile les recettes de son enfance et des régions qu’elle aime (26€). Enfin, les beer geeks étancheront leur soif de savoir à travers les 50 objets sélectionnés par le blogueur spécialisé Eoghan Walsh. Reste plus qu’à digérer tout ça.