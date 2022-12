Le Conseil d’État casse le PPAS Pachéco, le permis d’urbanisme de la Cité administrative est illégal : "une grande victoire" pour les riverains

Dans son arrêt, le Conseil d’État relève que l’arrêté régional du 29 juin 2007 fait état d’une “servitude de vue depuis l’esplanade vers la Basilique de Koekelberg, ce qui limite la hauteur potentielle des constructions à cet endroit” […] “Or, selon le principe de la hiérarchie des normes, un arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est supérieur à une délibération du conseil communal”, commente Inter-Environnement Bruxelles (IEB), à l’origine du recours, qui trouve piquant “de constater qu’une administration régionale accorde un permis pour un PPAS qui contrevient à sa propre réglementation régionale… Le PPAS est déclaré illégal, le permis d’urbanisme délivré au mois d’août 2019 est donc annulé.”

Le site de l'ancienne Cité administrative, sur le boulevard Pachéco à Bruxelles. ©DR

Concrètement, le Conseil d’État a jugé fondé le moyen selon lequel le PPAS adopté en août 2012 par la Ville de Bruxelles et entériné l’année suivante par l’administration régionale (urban.brussels) entre en contradiction avec un autre acte juridique qui lui est supérieur. Cet acte consiste en un arrêté lié au Plan régional d’affectation du sol (Pras) reconnaissant la servitude de vue pour certains habitants du quartier. Cet arrêté, qui ne suit pas l’avis de l’auditeur du Conseil d’Etat, enjoint même les autorités publiques à valoriser cette vue sur le bas de la ville.

Le Conseil d’État rejette également l’argument porté par le promoteur sur l’apport d’équipements d’intérêt public. “Si l’acte attaqué porte notamment sur la réalisation d’équipements d’intérêt public susceptibles de profiter à l’ensemble de la collectivité (école, espaces publics, logements) qui sont en pénurie dans le centre de Bruxelles, il n’est pas établi que la construction d’immeubles d’un gabarit important empiétant sur l’un des rares panoramas sur la Ville de Bruxelles soit la seule solution pour aboutir à ce résultat”.

Et refuse “le maintien des effets” demandé par le promoteur. Autrement dit, on ne touche pas à ce qui a déjà été fait. En substance : la construction de l’école (terminée), la construction du premier immeuble (en cours) et la destruction des 397 arbres à haute tige. Est-ce à dire que l’école, le bâtiment en cours de construction devront être démolis ? Que les arbres devront être replantés ? Trop tôt pour répondre à cette question, analyse encore l’IEB, qui avait déjà alerté sur l’irrégularité du PPAS Pachéco en 2013.

Porté par Immobel, le projet RAC 4 prévoit (prévoyait) la construction de trois immeubles de logements (443 appartements), un immeuble comprenant une crèche pour 72 enfants, une école maternelle et primaire néerlandophone capable d’accueillir 456 enfants, l’aménagement de huit surfaces commerciales, le réaménagement du socle et des parkings (passer de 1 808 emplacements à 1 779 emplacements de parking couverts), l’aménagement de 1 305 emplacements pour vélos, l’aménagement des abords du site, l’abattage de 397 arbres à haute tige et la plantation de 377 nouvelles espèces.

Pour Marie-Anne Swartenbroekx, riveraine et membre du comité de quartier Notre Dame aux Neiges, “il s’agit ici d’une grande victoire, surtout sur un moyen de fond”. Rares sont celles et ceux qui savent ce qu’il adviendra du site. La Ville va-t-elle relancer un nouveau PPAS ? Le promoteur va-t-il introduire une nouvelle demande de permis dans le cadre des exigences du Pras et de l’arrêt du Conseil d’État ? Cette dernière piste semble plus plausible, plus rapide, estime la riveraine.