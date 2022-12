Réaménagements urbains, crèche, projets socio-économiques : 13 millions d’euros pour les Deux Cités à Forest

Du changement à venir au sud de Forest. Le contrat de quartier durable Deux Cités vient d’être validé par la région. Sur six ans et demi, 13 millions d’euros (12,5 de la région et le reste de la commune) vont être injectés dans le quartier pour le plus grand bonheur de Charles Spapens (PS), échevin en charge des contrats de quartier. ” Nous avions postulé auprès de la région en insistant sur le fait que les quartiers qui concentrent beaucoup de logements sociaux ont aussi droit à des infrastructures de qualité. C’est la première fois qu’il y a un contrat de quartier sur cette zone.”