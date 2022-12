Climat aux Musées des Beaux-Arts : le dossier est pris en main, assure Thomas Dermine (PS)

Des employés des MRBAB ont dénoncé, dans une lettre ouverte, la politique du directeur Michel Draguet, rapporte vendredi le quotidien De Standaard. Ils entreprennent cette démarche alors qu’une décision doit être prise concernant un quatrième mandat du directeur. La lettre ouverte fait référence à une “mauvaise gestion” du musée. Les signataires déplorent qu’une partie de la collection permanente soit encore cachée dans les réserves et dénoncent le manque “d’une vision claire”. Ils dénoncent également des menaces, intimidations et harcèlements réguliers. Les conditions de travail sont qualifiées d'” épouvantables” et les signataires estiment que la direction ne coordonne pas assez les projets dont elle a pourtant la charge. Des programmes et des objectifs irréalistes seraient également imposés.

Le Comité de concertation de base, soit l’organe de concertation sociale dans les institutions publiques, a été convoqué lundi. Le Service externe de prévention et protection au travail (Empreva) y participera.

”Le bien-être des membres du personnel est primordial. J’ai indiqué au président du Comité de direction qu’il pouvait compter sur mon plein soutien dans les actions à mener pour assurer le bien-être des travailleurs”, a indiqué M. Dermine.

Le mandat du directeur général des MRBAB, renouvelé le 1er mai 2017 par le gouvernement précédent, vient à échéance le 30 avril 2023 et sera évalué conformément à un arrêté royal du 29 octobre 2001.