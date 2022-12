La capitale belge renouera avec l’équilibre budgétaire en 2023

Plus précisément, le résultat budgétaire 2023 affiche un léger boni de 77.858,55€ sur un total d’un peu plus d’1,14 milliard d’euros. Contrairement à l’année dernière où le budget avait été fixé en avril, le budget sera présenté au conseil communal, lundi prochain, soit avant le commencement de l’année budgétaire. L’équilibre a été atteint en prenant pour référence l’année 2021, plus austère en termes de dépenses de fonctionnement, et sans toucher aux additionnels à l’IPP et au précompte immobilier qui demeure inchangé depuis 20 ans. La taxe ancienne sur les espaces de danse disparaît ; une autre sur le co-living apparaît, mais l’ensemble des autres demeurent inchangées.

Selon le bourgmestre, en charge des Finances communales, les arbitrages budgétaires ont été opérés au niveau de toutes les catégories de dépenses afin d’aboutir à ce résultat. Les charges d’emprunt sont toujours soutenables et avec 7,71 % du total, elles représentent un poids stable dans le budget.

La moitié des dépenses en frais de personnel : 500 millions d'euros

Les dépenses de personnel représentent toujours la moitié des dépenses totales, soit plus de 500 millions d’euros. La Ville emploie 8.600 personnes. Selon Philippe Close, elle est amenée à renouveler entre 250 et 260 postes par an. À chaque fois, la question de l’opportunité de l’emploi est examinée de manière approfondie.

Les frais de fonctionnement conservent une faible part dans la masse totale avec 11,7 % des dépenses totales. Pour y arriver, le collège assure avoir fait un travail minutieux d’analyse ligne par ligne budgétaire avec l’administration afin de contenir les dépenses tout en maintenant la qualité des services.

L’accueil des 0 à 18 ans et la qualité de leur prise en charge reste une priorité pour la Ville, avec une dépense ordinaire de plus de 58,3 millions d’euros. Les moyens mis à disposition des écoles augmentent en ligne directe avec l’ouverture de nouvelles écoles. Un budget important est aussi consacré à I-city pour la mise en œuvre de la digitalisation de l’administration afin de renforcer le lien et les services de celle-ci aux citoyens.

Les dépenses de transfert représentent 29 % des dépenses totales, soit 300 millions d’euros dont près de la moitié est consacrée à la dotation à la zone de police Bruxelles-Capitale Ixelles (122 millions) et un quart en dotation au CPAS (90 millions, en hausse de 9,6 % face à la succession des urgences sociales).

Cela n’empêchera pas la Ville de continuer à investir dans les infrastructures de proximité, à commencer par les écoles : plus de 40 millions d’euros pour la création de places avec la rénovation et l’extension du Lycée Dachsbeck, un nouveau campus pour une école primaire néerlandophone, des projets visant les économies d’énergie et la gestion durable des établissements, des travaux de rénovation pour améliorer l’environnement scolaire et l’équipement).

En termes de recettes, la Ville de Bruxelles prévoit d’engranger 16 millions d’euros en recettes de stationnement. Soit une hausse de 40 % de ce que cela avait rapporté à la Ville en 2021 : 9,5 millions d’euros.

Le budget extraordinaire a été fixé à 212 millions d’euros, dont 140 millions hors subsides.

Hormis les infrastructures scolaires, une partie de ce montant sera orientée vers les investissements en faveur du climat. Dans le viseur : le renouvellement du parc automobile à des fins de mise en conformité avec la LEZ et la poursuite d’investissements pour réduire la consommation énergétique des bâtiments communaux dans le cadre du plan climat de la Ville, a indiqué l’échevin vert Benoît Hellings (Ecolo).

1,5 million pour des projets de verdurisation à Laeken et dans le quartier européen.

L’échevin du Commerce, Fabian Maingain (Défi) a quant à lui confirmé le maintien de moyens importants afin de soutenir l’attractivité économique bruxelloise et de pérenniser un certain nombre de mesures porteuses du plan de relance dont le soutien aux artisans. Chargé également de la digitalisation et de la simplification administrative, celui-ci a annoncé un accroissement des investissements nécessaires pour finaliser la digitalisation de ses processus administratifs. L’ouverture du portail numérique MyBxl, permettra à chaque citoyen de choisir la façon la plus confortable pour effectuer l’ensemble de ses démarches administratives en étant identifié de manière unique, a-t-il dit.

L’échevine de l’Urbanisme et des Espaces publics, Ans Persoons (one.brussels) a annoncé qu’outre le début des travaux entamés au boulevard Clovis dans le quartier européen, d’autres aménagements suivront au printemps : les rues aux abords du nouveau complexe administratif de la Ville, Brucity, le boulevard Adolphe Max, la rue Sainte-Catherine et le parvis devant l’école Klavertje 4.

