Le bâtiment de la rue du Lombard ne peut toujours pas être utilisé

Le bâtiment situé rue du Lombard à Bruxelles et qui pourrait servir à l’accueil de demandeurs d’asile n’est pas utilisable à cette fin, a-t-on indiqué vendredi au cabinet du bourgmestre de la Ville, Philippe Close. Le lieu n’est pas approprié, notamment en l’absence de douches, et il n’y a pas de personnel d’encadrement disponible. Le gouvernement fédéral a fait le point plus tôt dans la journée sur la situation de l’accueil.