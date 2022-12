Meurtre d’Omar Benledda : une peine de 14 ans de prison requise contre Salim El Messaoudi

Jeudi soir, les jurés ont déclaré Salim El Messaoudi coupable de meurtre sur Omar Benledda, en tenant compte de l’arme utilisée, soit un couteau d’une lame de 25 centimètres, ainsi que de la violence et de la force utilisée, au point de sectionner les côtes, le poumon et le sac péricardique de la victime, jusqu’à toucher la colonne vertébrale.

Pour les jurés, la détermination de l’accusé à perpétrer le crime résulte notamment du fait qu’il est descendu une première fois de l’appartement de son amie vers le hall, muni d’un couteau, avant de remonter puis de descendre à nouveau et cette fois poignarder la victime.

Le 5 décembre 2020 vers 19h, Salim El Messaoudi se trouvait chez l’une de ses amies, A.P., boulevard Léopold II à Molenbeek-Saint-Jean. Il a assisté à une dispute entre la colocataire de son amie, R.A., et le dénommé Omar Benledda. Selon la version de l’accusé et des deux femmes, Omar a tambouriné à la porte à plusieurs reprises, en hurlant d’ouvrir immédiatement, proférant des menaces et des insultes.

Salim est alors intervenu, demandant à Omar de se calmer, en vain. Son amie et lui ont alors décidé de contacter la police. Entretemps, Salim est descendu dans le hall une première fois, est remonté puis est descendu une seconde fois. Il a rencontré Omar devant l’immeuble et une rixe s’est ensuivie, au cours de laquelle Salim a planté un couteau de cuisine, pris dans l’appartement, dans le thorax d’Omar. Ce dernier est décédé des suites de cette blessure, quelques minutes plus tard.