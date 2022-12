Rassemblements interdits, contrôles d’identité systématiques, etc. : Saint-Josse et Schaerbeek changent de méthode dans le quartier Nord

Le bourgmestre de Saint-Josse-ten-Noode a pris une nouvelle ordonnance visant à réduire la criminalité et les nuisances dans le quartier Nord. En substance, depuis ce vendredi, les horaires de vente d’alcool sont limités (??), les rassemblements de plus de cinq personnes représentant une menace pour la sécurité publique sont interdits et des contrôles d’identité systématiques sont possibles.