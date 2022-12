Enseignes et publicités lumineuses éteintes la nuit, portes des magasins fermées : Bruxelles adopte un plan sobriété pour ses commerces et entreprises

Au courant du mois de janvier, les commerces et entreprises devront se plier à de nouvelles règles en matière d’économie d’énergie. Le gouvernement bruxellois a adopté un arrêté en ce sens la semaine passée. Cet arrêté imposera la fermeture obligatoire des portes de tout bâtiment, chauffé ou refroidi à l’aide d’un ou de plusieurs systèmes de chauffage ou de climatisation, obligera commerces et entreprises à éteindre leurs enseignes lumineuses et éclairages intérieurs entre 23h et 6h du matin. Le même sort est réservé...