©EdA - Julien Rensonnet

”La brasserie La Source a brassé 6 bières inspirées par le monde du vin. Attention, elles ne sont pas vieillies en barriques vinicoles comme on le voit souvent. En fait, ce sont des hybrides : chacune contient du raisin mais reste une bière. La Château La Source, une sour “brut”, embarque du marc de chardonnay provenant du domaine W, un vignoble à Tubize. En résultent une présence du raisin et une plaisante sécheresse”.

Saison Bergamote Lime (Brasserie Atrium, Marche-en-Famenne, 7,6 %)

©EdA - Julien Rensonnet

”Il ne faut pas se laisser tromper : cette bière de la brasserie Atrium est fruitée, mais pas du tout sucrée. Elle est même super fraîche et un peu acide. C’est une saison, il y a donc du grain, il y a aussi des levures spontanées bretts comme dans l’Orval, mais le fruit est tellement puissant que c’est bien la bergamote qui prend le dessus en bouche. Je dirais qu’elle est très bien pour les gens qui pensent qu’ils n’aiment pas la bière”.

Gueuzérable (Gueuzerie Tilquin, Bierghes, 10 %)

©EdA - Julien Rensonnet

”La Gueuzérable est une gueuze, assemblage de lambics donc, dans laquelle a fermenté du sirop d’érable. Celui-ci amène indéniablement un degré d’alcool supplémentaire puisqu’il fermente, mais aussi une bouche un peu plus moelleuse. C’est une gueuze un peu plus festive qu’une classique, un peu plus foncée, plus chaleureuse : une gueuze d’hiver parfaite pour Noël”.

Bruxelles Sun (Brasserie La Jungle, Anderlecht, 6,9 %)

©EdA - Julien Rensonnet

”La Bruxelles Sun est une double saison de la toujours jeune brasserie anderlechtoise La Jungle, basée au Studio Citygate. Leur Saison La Jungle titre 5,5 %. Ils en ont produit une version plus forte en intégrant davantage de matières premières. Elle embarque trois types de céréales, orges, seigle et avoine, ce qui amène un côté rustique bien présent”.

Ardenne Givrée (Brasserie Minne, Somme-Leuze, 8 %)

©EdA - Julien Rensonnet

”L’Ardenne Givrée, classique de fin d’année, est une triple hivernale, assez maltée et donc assez ronde, avec tout de même un bon houblonnage qui lui apporte des notes fruitées. Notamment de fruits jaunes. Le processus de brassage avec les levures de champagne lui offre aussi un caractère de vin pétillant et une saveur de raisin. Mais sans acidité”.

Mémoire des Clans d’Islay (Brasserie Nectar Bohème, Pottes, 6,5 %)

©EdA - Julien Rensonnet

”Présentée comme une “aventure écossaise”, cette bière s’avère très tourbée, voire surtourbée. D’où le nom faisant référence à l’île d’Islay, d’où proviennent les whiskys les plus tourbés d’Écosse : Ardbeg, Lagavulin et Laphroaig. En fait, cette bière hérite d’une erreur de dosage du malt tourbé. Mais la recette a bien plu et le brasseur a persévéré. Rousse, cette bière présente du caractère sans être ultra-forte”.

Barrel Works Maple Syrup (Basqueland, Pays Basque, 14 %)

©EdA - Julien Rensonnet

”Cette bière noire de la brasserie espagnole Basqueland est un imperial stout : on est donc dans le dessert, d’autant plus par l’adjonction de lactose, qui ajoute un aspect crémeux. Elle provient d’une série vieillie en barriques. En l’occurrence, un tonneau de sirop d’érable et non d’alcool, ce qui est très original dans le genre. La technique n’apporte aucun sucre, mais cet arôme d’érable caractéristique”.