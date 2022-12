Alexandre Bouglione à Flagey : “ceux qui viennent nous voir galèrent à payer leur facture, alors on baisse les prix”

Derniers préparatifs avant le grand lancement. Depuis une semaine, les circassiens s’activent. “lundi on a fini à 23 h 00, ce mardi, ma fille s’est levée à 4 heures pour l’arrivée du fioul, l’après-midi c’est répétions et on commence ce mercredi.” Alexandre Bouglione est de retour à Flagey jusqu’au 15 janvier. “Il y a toujours...