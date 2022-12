Un an et 16 mois de prison pour avoir volé deux voitures

Deux hommes qui avaient commis plusieurs vols avec effraction de voitures à Asse (Brabant flamand) ont été condamnés à des peines de un an et 16 mois de prison, mardi, par le tribunal correctionnel de Bruxelles. L’un d’entre eux était récidiviste. Les deux hommes ont été arrêtés à Asse le 30 août. Un voisin avait entendu l’alarme d’une voiture se déclencher et vu deux hommes s’éloigner rapidement d’une voiture, agrippant les poignées de porte d’autres voitures au passage.