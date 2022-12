À cette adresse, plus de 700 demandeurs de protection internationale occupent un ancien immeuble de bureaux, car ils ne parviennent pas à obtenir de places, le réseau d'accueil étant saturé. La Croix-Rouge déplore des conditions d'hygiène déplorables, seules deux douches et quelques toilettes sont à disposition.

La Croix-Rouge s'est déjà rendue à cet endroit à deux reprises, pour y soigner à chaque fois une trentaine de personnes. La gale, la diphtérie ou d'autres problèmes de santé plus sérieux liés au manque de soins de routines ont été signalés.

Deux médecins et un infirmier ainsi que des interprètes seront présents dans la clinique du lundi au vendredi de 10h00 à 17h00. Le conteneur restera sur place jusqu'au 15 janvier. Le but de la clinique mobile est de permettre aux demandeurs de protection d'avoir accès aux premiers soins, de détecter les cas plus graves qui seront orientés vers les hôpitaux, de référencer vers les dispositifs existants quand c'est possible et d'intégrer les cas les plus vulnérables vers le réseau d'accueil.

L'installation de nouveaux centres à Montegnée, à Verviers et à Genappe la semaine passée a permis à la Croix-Rouge d'ouvrir plus de 1.000 nouvelles places d'accueil en 2022. Le réseau compte désormais 28 centres en Wallonie et à Bruxelles pour 8.365 places.