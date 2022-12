Le PTB Bruxelles élit un nouveau chef de file et affiche ses ambitions : “nous voulons de participer à des majorités communales en 2024”

Le PTB bruxellois a désigné Giovanni Bordonaro comme chef de file régional pour ces cinq prochaines années l’occasion d’un congrès organisé voici une dizaine de jours. Il remplace Dirk De Block. Seul candidat et élu à l’unanimité par un conseil de 26 membres suite à un processus “long de six mois et qui a impliqué...