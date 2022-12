150 % d’augmentation des dépenses d’énergie pour les piscines : Uccle en appelle à la région

”Les résultats d’une récente enquête de l’AES (Association des établissements sportifs) concernant l’impact de la crise énergétique sur les centres sportifs en Fédération Wallonie-Bruxelles ont été publiés. Cette enquête révèle notamment que les dépenses en énergie des centres sportifs avec piscines sont en augmentation d’environ 150 %, ce qui représente en moyenne un coût supplémentaire de plus de 300 000 € par an. Pour celle d’Uccle, on parle de 200 000 euros d’augmentation.

Thibaud Wyngaard et Alexandre Somma en appel alors à la région : “il serait utile que cette problématique soit discutée dans les plus brefs délais au niveau régional bruxellois avec les différents gestionnaires de piscines et qu’un coup d’accélérateur soit donné au projet de structure supracommunale en la matière,” avant de rappeler que “selon l’étude, une direction de piscines sur trois envisage une fermeture, c’est énorme !”

Des rénovations bloquées

La réduction de la facture pourrait passer par des rénovations énergétiques et c’est ce qu’avait entrepris la commune. L’isolation la poutre périphérique et une "intervention au niveau des châssis" avaient été refusés par la commission des monuments et sites. “Nous espérons, tenant compte du contexte actuel, que les Monuments et Sites pourront faire évoluer leur position. Nous reprendrons contact prochainement avec eux à cet égard.”