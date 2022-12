Deux hommes sous mandat d’arrêt pour traitement inhumain à Saint-Josse

Deux jeunes hommes originaires de Saint-Josse-ten-Node ont été placés sous mandat d’arrêt pour avoir détenu et maltraité un autre homme, a annoncé le parquet jeudi, confirmant une information de Sudinfo. Ils ont comparu en chambre du conseil mercredi et elle a prolongé leur détention provisoire d’un mois. Des images des faits ont été publiées début décembre sur les réseaux sociaux. On pouvait y voir un homme avec une cagoule étrangler un autre homme jusqu’à ce qu’il perde connaissance. La victime recevait ensuite un coup de la part de la personne filmant la scène. La tête de la victime était recouverte d’un sac poubelle fixé à l’aide d’adhésifs.