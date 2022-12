La coach des Belgian Cheetahs et Patrick De Corte en renfort de l’opération Thermos : “on a toujours besoin de dons et de bras”

Dès 19h, la file occupe tout le tunnel de la station de métro Botanique. “Chaque jour, du 1er novembre au 30 avril, on accueille environ 200 personnes par jour. On ne trie pas, on ne demande pas d’où les gens viennent...