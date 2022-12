Une femme grièvement blessée dans l'explosion de son habitation à Anderlecht : les trois enfants également emmenés à l'hôpital

Une explosion ce jeudi matin dans une habitation d'Anderlecht. ©Siamu

La cause de l'explosion n'est pas encore connue. Elle a en tout cas soufflé plusieurs murs intérieurs ainsi que celui menant à la cage d'escalier. Cinq autres habitants de l'immeuble de trois étages ont été pris en charge par la commune bruxelloise et la police."L'origine de l'explosion doit encore être déterminée, mais je peux déjà dire que l'infrastructure de Sibelga n'est pas la cause de l'incident", a déclaré le porte-parole des pompiers Walter Derieuw.

"Notre personnel vérifie pour l'instant un petit dégagement de fumée pour éviter que l'immeuble ne s'embrase. Nous sommes sur les lieux avec deux autopompes, deux grandes échelles, deux équipes Smur et plusieurs ambulances", a-t-il détaillé.