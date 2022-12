Une tapisserie de Tournai, chasse de l’empereur Maximilien Ier dans la Forêt de Soignes, vendue plus d’1,2 million d’euros : même Göring la voulait

La tapisserie "Chasses et Voleries Impériales de Maximilien Ier en forêt de Soignes" a été vendue plus de 1,2 millions d'euros. ©Maison de vente Aguttes

Qui sont les personnages représentés ?

Maximilien Ier et sa sa sœur Cunégonde d’Autriche. ©Maison de vente Aguttes

C’est tout un arbre généalogique plein de têtes couronnées qui s’esbaudit ici sous les feuillus brabançons. Selon la maison de vente, Maximilien est ici représenté “à la chasse, avec chevaux et oiseaux de proie et chiens”. À droite, sa sœur Cunégonde d’Autriche. On voit aussi sa 3e femme Bianca Maria Sforza. Son fils d’avec Marie de Bourgogne, Philippe le Beau, roi de Castille, est aussi de la sortie en selle. Il y a emmené son épouse, Jeanne de Castille dite Jeanne la Folle, mère de Charles Quint. En est aussi Marguerite d’Autriche, fille de Maximilien, née à Bruxelles et qui gouvernera les Pays-Bas depuis Malines. Les entourent toute une cour de nobles.

Que voit-on dans le décor ?

Le château de Bouchout fait aujourd'hui partie du domaine de Meise. ©Maison de vente Aguttes

C’est ce qui intéressera les Bruxellois et les férus d’histoire : cette tapisserie du XVIe siècle plante ses personnages dans un décor qui nous est familier aujourd’hui encore. La riche végétation, fleurie, représente en effet la forêt de Soignes. Dans le coin en haut à gauche, les plus attentifs repéreront le château de Bouchout. Les habitués de jardin botanique de Meise l’auront reconnu : c’est cette forteresse qui domine encore aujourd’hui l’étang du domaine. Où les canards et les oies ne sont plus guère ennuyés par les veneurs de la cour de Bourgogne.

De quand date cet ouvrage ?

Le style est flamand. ©Maison de vente Aguttes

D’après la maison de vente Aguttes, cette tapisserie de 3 mètres sur 10 vient de Tournai, au début du XVIe siècle. Preuves ont été rassemblées de sa commande par Maximilien le 28 octobre 1510. C’est l’atelier du marchand lissier Arnould Poissonnier qui la réalise. Elle doit décorer une galerie du château de Wels, en Autriche. Il ne s’agit que d’un pan d’une tenture aux dimensions pharaonique : plus de 100 mètres de longueur, ce qui représente 10 ans de travail à l’aube de la Renaissance.

Un objet très convoité

Göring a forcé la main du Gouvernement français de 1942 pour s'approprier la tapisserie. ©Belga / AFP

Dans la liste des propriétaires de cette “chasse impériale”, on ne peut pas ne pas remarquer la présence d’Hermann Göring, maréchal d’Hitler. Ce qui offre à l’objet un destin rocambolesque. “Dès janvier 1942, deux intermédiaires parisiens agissant pour le compte de Göring essayèrent d’en négocier l’achat”. Le propriétaire français de l’époque refuse de vendre. Et fait classer la tapisserie comme monument historique, ce qui interdit la sortie du territoire. L’homme finit par la donner à l’État. Göring est furibard : “il menace de représailles le gouvernement de Vichy”. Difficile de s’opposer au dignitaire nazi. Qui met la main sur les tapisseries en juillet 1942 avant de les sortir de France. Après guerre, les fameux Monument’s Men retrouvent la tenture parmi les innombrables œuvres spoliées par les nazis. En 1955, la justice française reconnaît qu’il n’y a pas eu vente mais uniquement “donation fictive”. La partie de chasse en Soignes est restituée aux héritiers de son propriétaire en 1967. Elle ressurgit donc en 2022 pour cette vente.

Des habits “du petit âge glaciaire”

Avec Philippe le Beau, roi de Castille, son épouse Jeanne de Castille dite "Jeanne la Folle", mère de Charles Quint, ou encore Marguerite d'Autriche, c'est tout un arbre généalogique de têtes couronnées fameuses qui est représenté sur cette chasse en Soignes. ©Maison de vente Aguttes

Plusieurs détails permettent d’entrer davantage dans le quotidien de la très haute noblesse de nos régions au début de la Renaissance. Par exemple, les bérets, bas de chausses rouges, cheveux de femmes visibles attestent d’une scène à la charnière des XV et XVIe siècles. “En réaction à des températures du petit âge glaciaire, en particulier en Europe du Nord, l’Europe occidentale est marquée par des vêtements volumineux superposés en abondance”, note encore la maison de ventes. Les manches sont gonflées. “Des lignes coniques pour les femmes, avec de la largeur au niveau des hanches, et pour les hommes, les épaules plus larges, remplacent désormais les grandes lignes étroites de la fin des années médiévales”. Quid des matières ? “Les fourrures les plus en vogue sont le manteau d’hiver argenté du lynx brun foncé, presque noir. Quant à la mode capillaire, elle repose sur la raie au milieu et sur la blondeur pour les femmes, cheveux longs au cou pour les hommes”. Du lynx : on comprend que le look du moment n’était pas à la portée de n’importe quel Bruxellois en 1510.