Une couverture chauffante enflamme un lit à Koekelberg : un pipi nocturne leur évite le pire

Selon les pompiers, un matelas a pris feu. L’origine des flammes : “probablement une couverture chauffante électrique”. Heureusement, c’est un pipi nocturne qui a permis d’éviter le pire. “Un des occupants s’était levé pour assouvir un besoin pressant naturel et avait remarqué le début d’incendie”, relate le porte-parole, qui souligne qu’il n’y avait pas de détecteur de fumée.

Le SIAMU en profite pour réitérer les conseils de prudence quant à l’usage hivernal des couvertures chauffantes. “Les couvertures électriques modernes doivent répondre à des normes de sécurité strictes. Mais ces couvertures ne sont pas éternelles, elles sont sujettes à l’usure et elles peuvent être endommagées, avec comme conséquence un court-circuit et/ou un incendie”. Et de conseiller : “Ne pliez pas la couverture électrique, mais enroulez-la sans quoi les circuits électriques peuvent subir des dégâts et causer des courts-circuits ; ne branchez pas la couverture si celle-ci n’est pas utilisée, cela diminue le risque de surchauffe et incendie ; remplacez le plaid à temps et à heure, car le câblage peut se fragiliser avec le temps”. Et enfin, “le plus important : placez un détecteur de fumée dans chaque chambre où vous utilisez une couverture chauffante électrique”.