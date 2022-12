La célèbre boulangerie Van Dender se plaint de l’installation de potelets : “Tout est fait pour qu’on n’ait plus de clients”

La direction affirme que les voitures garées quelques minutes n’ont jamais empêché une bonne circulation car la route était assez large. Elle se plaint également de ne pas avoir été mise au courant de la mesure. “Déjà, précédemment, il n’était pas question pour les clients de stationner à cet endroit : il y avait un marquage strié. Vu qu’il était peu respecté et pour garantir le passage de la circulation, des potelets ont été rajoutés dans le cadre d’un micro-projet de sécurisation”, réagit Camille Thiry, porte-parole de Bruxelles Mobilité, qui masque mal sa surprise. “Nous avons déjà eu des échanges avec les propriétaires de ce commerce. ”

Pour l’enseigne qui fournit la Cour de Belgique depuis 2008, cette décision est un coup dur en plus. “Après le Covid, on a la crise énergétique et financière. Et maintenant, ça. Il y a plus intéressant et important à faire que de venir mettre des potelets ! ”, s’exclame Hayet, vendeuse depuis 26 ans pour l’enseigne. “On perd des dizaines de clients à cause de ça. ” Selon elle, “tout est fait pour nous empêcher de travailler”.