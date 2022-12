Un feu de cuisine au deuxième étage d’un immeuble avenue des Croix de Guerre à Neder-over-Hembeek ©D.R.

Les habitants avaient déjà évacué les lieux avant l’arrivée des pompiers et sont tous sains et saufs. Par contre, l’appartement où l’incendie s’est déclenché est inhabitable. La famille avec quatre enfants qui l’occupait sera relogée chez des proches. Les autres habitants de l’immeuble ont pu regagner leur domicile après ventilation des lieux et vérification du taux de monoxyde de carbone par les pompiers. L’intervention aura duré deux heures. L’origine de l’incendie est accidentelle.