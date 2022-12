Crise de l’accueil : un mort au Palais des droits

Un homme est décédé samedi “de mort naturelle” au Palais des droits, à Schaerbeek, nous a confirmé Cécile Jodogne (Défi), la bourgmestre faisant fonction. La victime est un occupant de cet ancien bâtiment du SPF Finances situé rue des Palais, 48, à Schaerbeek, qui a été investi fin novembre par des demandeurs d’asile pour lesquels Fedasil, l’agence fédérale censée les prendre en charge, n’a pas trouvé de place dans un centre d’accueil. Selon le décompte officiel de l’agence, ils seraient 2 700 dans le cas. Sans gîte et sans couvert, ils errent dans les rues, les bouches de métro, les parcs et les gares. Un millier d’entre eux se sont réfugiés dans cet immeuble sans chauffage, équipé de quelques W.-C. et lavabos, où les conditions sanitaires et sécuritaires sont catastrophiques.