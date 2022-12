La police saisit près de 1 000 pétards et feux d'artifice illégaux dans un commerce molenbeekois

Au total, 992 pièces ont été trouvées, dont des mortiers et des feux d'artifice de type cobra. Le responsable a été emmené pour être entendu. La personne concernée avait acheté les feux d'artifice en Pologne. Après avoir été etendu, l'intéressé a été mis à la disposition du parquet. L’homme devra se présenter le 27 janvier 2023, via citation directe devant la 67eme chambre correctionnelle. Les feux d'artifice ont été confisqués et seront détruits.

Pour rappel, il est interdit (pour des particuliers) de posséder et transporter des feux d'artifice depuis le 23 décembre et jusqu'au 9 janvier en région bruxelloise.