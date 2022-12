Un mort, des agressions “quotidiennes” au couteau, la situation se dégrade rue des Palais, “Les gens n’osent plus dormir seul”

”C’était un homme d’environ quarante ans, en Belgique depuis plus ou moins un an. C’était quelqu’un qui allait mal, qui ne voyait pas d’autres solutions” que de noyer son malheur dans l’alcool et les médicaments, raconte Naïm Daibes, de la plateforme citoyenne. M. est mort dans la nuit du réveillon de Noël dans l’occupation de la rue des Palais, où plusieurs centaines de demandeurs d’asile ont trouvé refuge depuis l’arrivée des nuits froides, et sans alternative proposée par l’État que la rue. “Il était apprécié...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous