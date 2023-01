23 millions d’euros pour “réenchanter” la Cité Moderne de Berchem-Sainte-Agathe : “le quartier a besoin d’une sérieuse rénovation”

Etterbeek, seule commune bruxelloise à baisser ses taxes pour 2023 : voici les mesures prises pour compenser

Le précompte immobilier reste inchangé, et l’IPP baisse à 6,3 % à Etterbeek. Parmi les mesures qui ont rendu cette baisse possible : la régularisation fiscale d’anciennes demeures et une sobriété au niveau administratif.