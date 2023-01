Bruxelles fête le Nouvel An : 50 000 personnes pour voir le feu d’artifice (Photos)

©Ennio Cameriere

Dernière vérification de sécurité à 23 h 45 : le feu sera tiré. Puis sont venus les 12 coups de minuit matérialisés par douze traînées violettes dans le ciel au-dessus du Palais des Académies. S’en est suivi un impressionnant show pyrotechnique de 17 minutes, un peu embarqué par le vent. 50 000 personnes sont venues assister au feu d’artifice selon les organisateurs. "C’était magnifique, rapporte Mathilde qui était venue dès 23 heures pour avoir la meilleure place”.

Passé le bouquet final le public se disperse et certains vont continuer la fête dans le centre comme Kevin, qui titubait déjà à la sortie des 'zones public' : “on va vite se trouver une place dans un bar.” Et on lui souhaite bien du courage. Les places étaient chères dans les bars bruxellois remplis de fêtards pour l’occasion. Certains ne se sont pas contentés du feu d’artifice et ont bravé l’interdiction des produits pyrotechniques dans l’espace public pour prolonger un peu la fête. Aux alentours d' 01 h 30, certains regagnaient leurs pénates. Les passagers des trams de la Stib, gratuits pour cette soirée, sont rarement couverts de paillettes à ce point.