Deux suspects arrêtés pour une série de braquages à Wemmel et Vilvorde

"Depuis février 2022, plusieurs vols à main armée ont été commis dans des stations-service et des magasins à Wemmel, dans le secteur de la chaussée romaine Steenweg, et à Vilvoorde", rapporte la police de l'AMOW. "Le parquet de Halle-Vilvorde a ouvert une enquête judiciaire sur ces actes et, dans le cadre de cette enquête, plusieurs personnes ont été arrêtées au mois de décembre par les enquêteurs locaux de des zones de police AMOW et PZ VIMA (Vilvorde-Machelen). Deux suspects majeurs originaires de Bruxelles ont depuis été placés en détention par le juge d'instruction."

Selon des sources proches de l'enquête, il s'agit de six braquages qui ont eu lieu entre le 24 février et le 21 octobre. Par exemple, une station-service Q8 à Wemmel a été attaquée le 24 février, et c'était le tour d'une station-service Texaco à Wemmel le 20 mars. Quelques jours plus tard, le 25 mars, la même station-service Q8 a de nouveau été la cible d'un braquage, puis le 28 juillet, la même station-service Texaco a été de nouveau dévalisée.

Cette attaque a été suivie, le 4 septembre, d'un vol à main armée dans le supermarché Carrefour Express de la Leuvensestraat à Vilvoorde. Ce jour-là, vers 17 heures, deux hommes sont entrés de force dans le magasin, ont menacé les personnes présentes et ont fait main basse sur le contenu de la caisse. Quelques jours plus tôt, le 29 août, le même supermarché avait également été cambriolé, mais on ne sait pas encore s'il y a un lien avec le vol du 4 septembre.

Ensuite, les 18 septembre et 21 octobre, le supermarché Albert Heijn de Wemmel et le supermarché Delhaize de la Meeuwenlaan à Vilvoorde ont également été dévalisés.

