Il met son compte en banque à disposition d'escrocs, il prend 8 mois de prison

Selon le parquet, le jeune homme, V.C., a été impliqué dans plusieurs actes entre début juillet et début octobre 2021. Le 7 juillet, la première victime a vu quelque 500 euros disparaître de son compte, qui ont été transférés sur le compte de V.C..

Début août, une autre victime a ensuite tenté d'acheter un scooter par le biais de Facebook. Le vendeur a demandé que l'argent soit déposé sur un certain compte, mais n'a jamais livré le scooter promis. Encore une fois, il s'est avéré que c'était le compte bancaire de V.C.

Un scénario similaire s'est déroulé à la fin du mois d'août. Une nouvelle fois, une victime a essayé d'acheter un scooter via Facebook, et a déposé la somme demandée sur le compte de V.C. pour ce faire, mais là encore, le vendeur n'a pas tenu sa promesse. Puis, début octobre, une femme a tenté d'acheter une console de jeu Nintendo, également via Facebook. Elle a payé une avance, mais là encore, aucune livraison n'a été effectuée.

"Nous ne pensons pas que V.C. lui-même soit derrière ces escroqueries", a déclaré le bureau du procureur lors de son audition. "Ce que nous pensons, c'est qu'il a mis son compte en banque à disposition."

"Mon client n'a jamais rien vendu par le biais de Facebook et n'a jamais prêté sa carte bancaire ou son compte en banque", a répété la défense. "Au contraire, lorsqu'il a remarqué que son compte bancaire était utilisé pour des affaires louches, il a immédiatement fait bloquer sa carte bancaire. Lorsque les faits ont continué à se produire, il a également fait bloquer son compte."

Selon le tribunal, il a en effet été prouvé que le jeune homme avait coopéré aux escroqueries.