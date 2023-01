Ils volent une chaîne en or 18 carats devant les policiers et se font directement attraper

Ce 25 décembre, à la gare du Nord, deux individus ont repéré leur victime dans un fast-food. Ils ont ensuite attendu que leur cible sorte du bâtiment pour venir l’aborder et la distraire en lui parlant. Ils en ont profité pour lui subtiliser une chaîne en or 18 carats. Pas de chance pour eux, ils ont agi sous les yeux d’une brigade de sécurisation du transport de la zone de Police Bruxelles Nord. Les agents ont pu constater le flagrant délit de vol à l’arraché et interpeller les deux suspects.